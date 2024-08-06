RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Burcunuza günün ilk saatlerinde geçen Ay, kendinizi ifade ederken daha rahat tavırlar takınmanızı sağlıyor Sevgili Başaklar. Aynı zamanda güzellikle ilgili önceden alınmış kararları uygulamanız bugün mümkün olabilir. Maddiyatla ilgili memnun edici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise üstlerinizle çatışmalardan kaçınmanız faydanıza olabilir. Karşılaştığınız sert tavırlar karşısında sakin kalmalı, sözcüklerinizi özenle seçmelisiniz.

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