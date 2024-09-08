Başak Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)
Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca ikili ilişkilerde sorunlar, alınacak sorumluluklar ve engeller yaşatabilir Sevgili Başaklar. Belki de eş veya ortağınızla daha fazla paylaşım yapmalı, sorunları çözmek için iletişim içinde olmalısınız. Neyse ki Ay bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Ayakları yere basan, sağlam bir ilişki için, olgun, otoriter insanların görüşlerini almak iyi gelebilir.
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