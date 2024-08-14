Boğa Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Malınıza, mülkünüze, değerli eşyalarınıza sahip çıkmanız gereken bir gündesiniz Sevgili Boğalar. Kötü niyetli insanların hedefi haline gelebilirsiniz. Bunun yanında, 10 gün boyunca, gelirinizi artırma konusunda bolca fikirler, bilgi alışverişleri gündeminiz olacaktır. Sakin kalıp, derin araştırma yaparak uygulamaya geçmelisiniz. Bugün ekstra özenli olmalısınız. Harcamalarınızı dizginlemek zorunda kalabilirsiniz.
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