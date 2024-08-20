RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Boğa Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Takip Et

Boğa Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)

Dün gerçekleşen Dolunayın gerginliği bugün de sürüyor Sevgili Boğalar. Ağustos ayının zorlu bir başka görünümü olan Satürn ve Jüpiter sert açısı bugün gerçekleşiyor. Sorumluluk duygusunun fazlalığı, üzerinizde baskı hissi oluşturulabilir. Harcamalarınızda meydana gelen artış sonucu yeni tedbirler alabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak isteyebilir, çokça efor sarf edebilirsiniz. Ancak çabalarınızın yeterli gelmediği görülebilir. Zorunluluklar sonucu evinizi değiştirmeyi, gönülsüz bir şekilde düşünebilirsiniz. Ay, hayat planlarınızı gözden geçirmenize neden olacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com

 