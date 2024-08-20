Boğa Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın gerginliği bugün de sürüyor Sevgili Boğalar. Ağustos ayının zorlu bir başka görünümü olan Satürn ve Jüpiter sert açısı bugün gerçekleşiyor. Sorumluluk duygusunun fazlalığı, üzerinizde baskı hissi oluşturulabilir. Harcamalarınızda meydana gelen artış sonucu yeni tedbirler alabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak isteyebilir, çokça efor sarf edebilirsiniz. Ancak çabalarınızın yeterli gelmediği görülebilir. Zorunluluklar sonucu evinizi değiştirmeyi, gönülsüz bir şekilde düşünebilirsiniz. Ay, hayat planlarınızı gözden geçirmenize neden olacak.
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