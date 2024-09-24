Boğa Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Maddi kaynaklar eviniz olan İkizler Burcunda seyrini sürdüren Ay, harcamalarınızda dikkatli olmanızı söylüyor Sevgili Boğalar. Dolandırılma etkileri yoğun görünüyor. Gereksiz harcamalarda bulunup sonrasında pişman olabilirsiniz. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay, beklenen haberlerin gecikmesine sebep olabilir. İlerleme sağlamakta zorlanabilirsiniz. Olmuyorsa zorlamayın. 17:50 den sonra ise Yengeç Burcuna geçen Ay ile beklediğiniz haberler, olumlu bir şekilde gelmeye başlıyor. Sağlıkta şifalanmalar var. Çalışma hayatınızda başarılar kazanabilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]