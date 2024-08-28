Boğa Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Güne başlarken, aşırı artan giderler, dostlarla sorunlar sinirlerinizi zorlayabilir. Bütün bu konulara rağmen sakin kalmalısınız. 10:13 ile 11:47 arasında Ay boşlukta olduğundan önemli işlerinizi bu saate denk getirmeyin. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, yakın çevrenizle iletişim kurma, görüşme isteğinizi artırabilir. 5 gün boyunca etkili Venüs- Neptün açısıyla yatırım konusunda yanlış yönlendirilebilirsiniz. Aşk hayatınızda gerçekleri görmenizin tam zamanı.
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