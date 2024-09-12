RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (12 Eylül 2024 Perşembe)

05:37’de Oğlak Burcuna geçen Ay, kararlı, iş odaklı olmak isteyeceğimiz bir gün sunuyor. +-3 gün boyunca etkili Merkür ve Mars arasında gerçekleşen olumlu açı, küçük adımlarla güzel başarıların gelmesini sağlayabilir. Mantık ve duyguları bir arada çalıştırmak mümkün. İşlerimizi hızlıca bitirme potansiyeline sahibiz. Güneş ve Jüpiter açısıyla yapamayacağımız sözler vermemeliyiz. Özellikle iş hayatında iyimserliği abartmamalıyız. Her duyduğumuz gerçek olmayabilir.

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