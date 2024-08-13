RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (13 Ağustos 2024 Salı)

Güne, Akrep Burcunda ilerleyen Ay ve Neptün olumlu açısıyla gireceksiniz. İlham dolu olacaksınız. Finans anlamında yatırım yapmak isteyenlerin gizli iç sesine ve tecrübelerine güvenmesinde fayda var. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından önemli işleri bu saatlere denk getirmemek yararlı olabilir. Ardından Yay Burcuna geçen Ay, neşe getirmesi gerekirken, ifşalar, gerçek yüzlerin görünmesi etkisini getirecek. Şok olacağınız bilgiler alabilirsiniz. Yolculuklarda aksilik yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar, yalan haberlere dikkat etmemiz, ağır spor yapmayı ertelemeniz gerekebilir.

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