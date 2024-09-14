RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (14 Eylül 2024 Cumartesi)

10:53’e kadar Oğlak Burcunda seyreden ay, ardından Kova Burcuna geçerek birkaç gün önce müjdesini verdiğimiz uğurlu ve şanslı günleri başlatıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde etkili olan, İyiciller dediğimiz, Jüpiter ve Venüs üçgenine Kova Burcundan Ay da katılarak, gökyüzünde muhteşem bir açı oluşturuyor. Gökyüzü hep zorlayıcı etkilerle belki de yaz aylarında bizi bunaltmış olabilir. Ancak bu hafta sonu ve pazartesi etkili olacak bu görünümlerle, şans, aşk ve başarı bizimle olacak. Sosyalleşmek ve iletişimle umulmadık gelişmeler mutlu olmamızı sağlayabilir. Bolca dilek dileyin!

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instagram: astrolog.rabia.aykac
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