RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (19 Eylül 2024 Perşembe)

Dün gerçekleşen Ay Tutulmasının etkileri altındayız. Harekete geçmek için birkaç gün beklemek daha iyi olabilir. Koç Burcunda seyrini sürdüren Ay, hızlı, heyecanlı, zaman zaman agresif bir gün sunuyor. Günün en önemli açısı Güneş ve Uranüs arasında meydana gelen muhteşem görünüm. +-3 gün etkili bu görünümle, beklenmedik sürprizler bizi bulabilir, özellikle çalışma hayatı ve kazançlarımızda güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak, çözümler üretmek bu süreçte mümkün.

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