Günün Yorumu (2 Eylül 2024 Pazartesi)
Gece saatlerinde, 03:24 ile 06:48 arasında Aslan Burcunda boşlukta ilerleyen Ay, ardından Başak Burcuna geçiyor. Günlük hayatın gereklerini yerine getirmek ve emek isteyen işler için verimli bir gündeyiz. Öte yandan Merkür ve Kiron uyumlu açısı ile ruhsal ve fiziksel sağlık bakımından şifalanıyoruz. Geçtiğimiz haftaların olumsuz etkilerini üzerimizden atabiliriz. Özgüvenimizin yerine gelebileceği, etkileyici konuşmalar açısından mükemmel bir gün.
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