Günün Yorumu (20 Eylül 2024 Cuma)
Koç Burcunda ilerleyen Ay, sabahın erken saatlerinden itibaren gergin etkiler sunuyor. Ay, 06:13’te Venüs ile 11:38’de ise Plüton ile zorlu açılar gerçekleştirerek, para ve ilişkilerde endişeli bir ruh halinde olmamıza sebep oluyor. Ardından, 13:02’de ise Boğa Burcuna geçen Ay, rahatlamamızı sağlıyor. Boğa Burcunda, güzel yemekler cazip gelip, iştah artışı yaşanabilir. Konforumuzdan ödün vermek istemeyebiliriz.
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