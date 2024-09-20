RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Günün Yorumu (20 Eylül 2024 Cuma)
Takip Et

Günün Yorumu (20 Eylül 2024 Cuma)

Koç Burcunda ilerleyen Ay, sabahın erken saatlerinden itibaren gergin etkiler sunuyor. Ay, 06:13’te Venüs ile 11:38’de ise Plüton ile zorlu açılar gerçekleştirerek, para ve ilişkilerde endişeli bir ruh halinde olmamıza sebep oluyor. Ardından, 13:02’de ise Boğa Burcuna geçen Ay, rahatlamamızı sağlıyor. Boğa Burcunda, güzel yemekler cazip gelip, iştah artışı yaşanabilir. Konforumuzdan ödün vermek istemeyebiliriz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]