Günün Yorumu (22 Eylül 2024 Pazar)
Ay, 13:24’e kadar Boğa Burcundan yapacağı güzel açılarla, Pazar gününü keyifli geçirmemizi sağlıyor. Finansal olarak yerinde kararlar alınabilir. Fedakarlık duygularıyla dolu olacağız. Aynı zamanda Ay ve Plüton güzel açısıyla da, isteklerimizi gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve kararlılığa sahibiz. Duygularımızı açıklıkla ifade edebiliriz. 13:24’ten sonra ise İkizler Burcuna geçen Ay, bolca görüşme ve yolculuk imkanı getiriyor. 15:43’te ise Güneş artık Terazi Burcuna geçiyor. Sonbahar Ekinoksundayız. Bir ay ilişkiler, diplomasi, nezaket ve sanat hayatımızda ön planda olacak.
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