RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (27 Ağustos 2024 Salı)

İkizler Burcunda ilerleyen Ay, Satürn ile zorlayıcı açısını öğle saatlerine kadar sürdürüyor. İletişim kurarken ifade güçlükleri yaşanabilir. Öğleden sonra gün güzelleşiyor. Ay önce Jüpiter’le ardından, Merkür’le şahane açılar gerçekleştiriyor. Anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuklar açısından bereketli bir gün. Zihnimiz berraklaşınca kazanç sağlayacak adımlar atabiliriz. Yeni tanışmalar, ortaklıklar kazançlı olacak. Akşam saatleri iyi hissetmek için güzel zamanlar. Asıl önemli açı ise Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşecek. 3 gün etkili olan bu görünüm, ilişkilere yeni bir boyut getirecek.

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