Günün Yorumu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dünün şanslı etkileri bugün de etkisini sürdürüyor. Beklenmedik gelirler veya ilişki başlangıçları gündemimizde yer alabilir. Sabah saatlerinde gergin durumların, bazı aksiliklerin yaşanması mümkün. 10:13 ile 11:47 arasında Ay boşluk enerjisinde olacağından dolayı, önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmememizde fayda var. Bu sürecin ardından Yengeç Burcuna giren Ay ile huzur ve sakinlik isteyeceğiz. Önemli kişilerle görüşmek için öğleden sonra Ay ve Güneş’in olumlu açısını kullanmak bize fayda sağlayabilir. Kendimizi ifade etmek, dengeyi bulmak adına olumlu bir gün.
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Bugünden itibaren başlayacak ve etkisi 5 gün sürecek Venüs- Neptün zorlayıcı açısı ise her konuda temkinli olmamıza işaret ediyor. Kandırılmamız, kurban durumuna düşmemiz söz konusu olabilir. İlişkilerde bakış açımızı değiştirmemiz gerek. Dolandırıcılara dikkat! Yatırım yapmak için bu zorlayıcı açı sürecinin geçmesini beklemek doğru bir karar olacak.
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