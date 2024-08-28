Günün Yorumu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Bugünden itibaren başlayacak ve etkisi 5 gün sürecek Venüs- Neptün zorlayıcı açısı ise her konuda temkinli olmamıza işaret ediyor. Kandırılmamız, kurban durumuna düşmemiz söz konusu olabilir. İlişkilerde bakış açımızı değiştirmemiz gerek. Dolandırıcılara dikkat! Yatırım yapmak için bu zorlayıcı açı sürecinin geçmesini beklemek doğru bir karar olacak.

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