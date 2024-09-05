Günün Yorumu (5 Eylül 2024 Perşembe)
Savaş ve aksiyon gezegeni Mars'ın Yengeç Burcu yolculuğu başladı. 4 Kasım 2024 te Aslan Burcuna geçmesine rağmen retro hareketine başlayacağı için 18 Nisan 2025 tarihine kadar Mars Yengeç enerjisi devrede olacak. Bu süreçte ev, aile ve duygusal konularda aksiyon almak gerekebilir. Duygusallık ön planda olacak. Huzuru bulmakta zorlanabiliriz. Bu süreçte duygularımıza yenilerek, eylemlere girişmek pek faydamıza olmayabilir. Venüs ve Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, ilişkilerde sorunların iyice belirginleşmesini ve yüzleşmeleri de beraberinde getirecek. Öğle saatleri anlaşmalar için ideal olabilir.
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