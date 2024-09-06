RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Günün Yorumu (6 Eylül 2024 Cuma)
Takip Et

Günün Yorumu (6 Eylül 2024 Cuma)

Ay, tüm gün boyunca Terazi Burcunda ilerleyerek, denge, uyum zarafet ve diplomasinin önemini vurguluyor olacak. Bunun yanında önemli olaylarda, kararsızlıklar yaşamamız mümkün görünüyor. Bugün Ay ve büyük iyicil Jüpiter arasında muhteşem bir açı gerçekleşiyor. Özellikle öğlen saatleri etkili olan bu görünümle, şans yanımızda olacak. Tüm girişimler için bu zamanları değerlendirmeye alabiliriz. Akşam saatlerinde gereksiz alınganlıklar, kırgınlıklar yaşamamak için dilimizi tutmamız gerekebilir. Bu güzel günü değerlendirelim.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]