Günün Yorumu (6 Eylül 2024 Cuma)
Ay, tüm gün boyunca Terazi Burcunda ilerleyerek, denge, uyum zarafet ve diplomasinin önemini vurguluyor olacak. Bunun yanında önemli olaylarda, kararsızlıklar yaşamamız mümkün görünüyor. Bugün Ay ve büyük iyicil Jüpiter arasında muhteşem bir açı gerçekleşiyor. Özellikle öğlen saatleri etkili olan bu görünümle, şans yanımızda olacak. Tüm girişimler için bu zamanları değerlendirmeye alabiliriz. Akşam saatlerinde gereksiz alınganlıklar, kırgınlıklar yaşamamak için dilimizi tutmamız gerekebilir. Bu güzel günü değerlendirelim.
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