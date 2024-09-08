Günün Yorumu (8 Eylül 2024 Pazar)
Etki süresi 5 gün olan Güneş ve Satürn karşıt açısı bugün kesinleşiyor. İşlerimizi ilerletmekte engeller çıkabilir, yasal prosedürlerle uğraşabiliriz. Ruhsal ve fiziksel sağlığın dengesini sağlamak için çaba içinde olacağımız bir süreç. Dünyada sağlıkla ilgili haberler gündem yaratabilir. Zorluklar karşısında yılmadan çalışmak zaferi getirebilir. Bu etkili açı dışında aslında güzel bir gündeyiz. Akrep Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, Satürn ve Güneş ile güzel açılar gerçekleştirerek gün boyu engellenmeler karşısında güçlü durmamıza olanak sağlıyor olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]