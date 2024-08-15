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İkizler Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Retro Merkür Aslan Burcuna girerek, beklediğiniz haberlerin gelmesini sağlıyor Sevgili İkizler. Kardeşler ve yakın çevreyle sorunları çözmek için iyi zamanlar. Araç almak için acele etmemelisiniz. Dostlarınızdan alacağınız destekle, sorunlarınıza çözüm bulabilir, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. 19:52-20:51 arası boşlukta olan Ay, ikili ilişkilerde belirsizliklere işaret ediyor. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, kazançlarınızı artırmanız için ciddiyetle olaylara eğilmenizi sağlıyor.

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