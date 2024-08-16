İkizler Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Cesaret dolu, bir o kadar da gergin olduğunuz bir gün Sevgili İkizler. Önünüzdeki 10 gün boyunca, kariyer ve statünüzü korumak adına çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizden gelen sert tavırlar nedeniyle sinirleriniz gerilebilir. İş hayatınızda ilerlemek isterken sert bir kayaya çarpabilirsiniz. Harekete geçmek için Ay sonunu beklemek size daha olumlu sonuçlar getirebilir. Akşam saatleri, Ay ve Venüs açısıyla ev hayatınızda huzuru bulmak için güzel zamanlar söz konusu.
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