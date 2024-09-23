İkizler Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Burcunuzda seyrini sürdüren Ay, üstlerinizle ilişkilerde sorunlar yaşanabileceğini, başarıyı yakalamak için daha çok çalışmanız gerektiğini söylüyor Sevgili İkizler. Akşam saatlerinde ise şansın yanınızda olduğunu hissettiğiniz zamanlar başlıyor. İsteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek iş ortamınızda verimli zamanlar geçirmenize olanak sağlıyor. Sağlıkta şifalanma zamanları başlıyor.
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