İkizler Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Öğlen saatlerine kadar maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler sevindirici olabilir Sevgili İkizler. Hiç hesapta olmayan gelirler yüzünüzü güldürebilir. 13:32-14:09 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından finansal işlemlerde ilerleme sağlamak zor olabilir. Sonrasında Aslan Burcuna geçen Ay, iletişim ve yolculuklar evinizde zorlu koşullarla karşılaşabileceğinizi, kurallara uymanız gerektiğini söylüyor.

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