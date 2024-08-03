İkizler Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Öğlen saatlerine kadar maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler sevindirici olabilir Sevgili İkizler. Hiç hesapta olmayan gelirler yüzünüzü güldürebilir. 13:32-14:09 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından finansal işlemlerde ilerleme sağlamak zor olabilir. Sonrasında Aslan Burcuna geçen Ay, iletişim ve yolculuklar evinizde zorlu koşullarla karşılaşabileceğinizi, kurallara uymanız gerektiğini söylüyor.
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