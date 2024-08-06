RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Günün ilk saatleriyle dikkatinizi bir kez daha ev yaşamınıza çeviriyorsunuz Sevgili İkizler. Uyanık olanlar için, evden yapılacak iş fikirleri kafanızda canlanıyor olabilir. Temizlik, tadilat için harika bir gün. Misafir ağırlamak da bugün mümkün görünüyor. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz söz konusu olabilir. Öte yandan gün biterken yorgunluktan agresif bir tavır takınabilirsiniz. Aile içi çatışmalara dikkat!

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