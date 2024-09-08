RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)

Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca kariyeriniz ve aile hayatınız arasında sıkışmışlık hissi uyandırabilir Sevgili İkizler. Statünüzde istediğiniz sıçrama için engeller yoruyor olabilir. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Kariyerde yön belirlemek için, olgun ve otoriter kişilerin görüşleri yön çizmenize yardımcı olacaktır.

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