İkizler Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, ev ve aile hayatınızda bolca iletişimin olduğu zamanlara işaret ediyor Sevgili İkizler. Aklınız tam anlamıyla yaşam yerinizde olabilir. Gayrimenkul, alım-satım, kiralama işleri için ideal. Taşınma, araç alım-satımı yaşanabilir. Günün havasını yansıtan Ay ise 20:26’ya kadar Akrep Burcunda, günlük sorumluluklarınızı yerine getirmeniz için yardımcı oluyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle ikili ilişkilerinizde güzel zamanları başlatıyor.
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