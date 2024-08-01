Koç Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Güne, ay boşluk enerjisiyle başladığımız için erken saatlerde uyananlar karar vermekte zorlanabilir, iletişim kazaları yaşayabilir Sevgili Koçlar. 06:21 itibarıyla Ay, Yengeç burcuna geçerek dikkatinizi ev, yuva ve aile hayatınıza vermenizi sağlıyor. Gayrimenkul alım-satım, kiralama için harika bir gündesiniz. Öğlen saatleri iş hayatınızda başarıyı yakalamak hiç de zor değil. Terfi istemek için çok ideal bir gün olabilir.
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