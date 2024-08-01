Koç Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Güne, ay boşluk enerjisiyle başladığımız için erken saatlerde uyananlar karar vermekte zorlanabilir, iletişim kazaları yaşayabilir Sevgili Koçlar. 06:21 itibarıyla Ay, Yengeç burcuna geçerek dikkatinizi ev, yuva ve aile hayatınıza vermenizi sağlıyor. Gayrimenkul alım-satım, kiralama için harika bir gündesiniz. Öğlen saatleri iş hayatınızda başarıyı yakalamak hiç de zor değil. Terfi istemek için çok ideal bir gün olabilir.

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