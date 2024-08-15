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Koç Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Aslan Burcuna geri dönen Merkür, aşk hayatınızı tekrar gündeme getiriyor Sevgili Koçlar. Eski sevgiliden haberlerin geleceği dönemler başlıyor. Bunun yanında riskli yatırımlarınızda dikkatli adım atmanızı gerektiren zamanlar. Beklenen, gecikmiş kazançlar gelebilir. Özgüvendeki artış huzuru getirecektir. 19:52-20:51 arası Ay boşlukta olduğundan, girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. Sonrasında ise Ay, kariyer hayatınızın ön planda olacağı Oğlak Burcuna geçerek 2,5 günlük bir süreç başlatıyor.

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