RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

İş hayatınız tüm gündeminizi kaplıyor Sevgili Koçlar. İşlerinizi bitirmek için motivasyonunuz yerinde. Gereken azim ve sabır sizinle. Gizli desteklerle iş hayatınızda parlama sağlayabilirsiniz. Öğle saatlerinden itibaren, gelirleriniz konusunda hiç beklenmeyen, yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşanacak. Akşam saatlerinde hayal kurmak, maneviyata eğilmek, huzurlu bir gece geçirmenizi sağlayabilir. İçinize doğanlar gerçekleşebilir.

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