Koç Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay tutulması, iç dünyanızda bir aydınlanma yaşatıyor Sevgili Koçlar, Gizli saklı konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Sizden saklanan veya sakladıklarınız gün yüzüne çıkabilir. Sağlıkla ilgili şifalanma sürecinde olacaksınız. Kim dost, kim düşman anlayabileceksiniz. Çalışma ortamınızda değişiklikler olabilir. Belki de kendi başınıza bir iş yapmak isteyebilirsiniz. İlahi destekler altındasınız. İç sesinize güvenebilirsiniz.
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