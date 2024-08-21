RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)

Ağustos ayının sert gökyüzü görünümlerinin olduğu bir gün daha sizinle. Ay, Balık burcunda kabullenici bir ruh halinde olmanızı istiyor Sevgili Koçlar. Yakın çevrenizle iletişimde sorunlar yaşamamak için bir parça geride durmanız gereken bir gün. Kariyerinizde olan gelişmeler konusuna müdahil olma şansınız yok gibi. Az kaldı, biraz daha sabır. İnandığınız şeyleri savunurken, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Akşam saatlerinde ortam biraz yumuşuyor. Çok büyük olmayan kazançların gelmesi moralinizi yerine getirebilir.

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