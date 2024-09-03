RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Koçlar. 04:55'te gerçekleşecek Yeniay, günlük hayat rutinleriniz, çalışma ortamınız ve sağlık evinizde gerçekleşiyor. Kariyerle ilgili konularda dikkatli adımlar atmalı, çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizden kaynaklanabilecek zorlukların sağlığınızı etkilemesine izin vermemelisiniz. Bunun yanında, iletişim, satış alanlarında başarı ve kazanç sizinle. Aldığınız sorumluluklar kadar ödüle sahip olacaksınız.

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