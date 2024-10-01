Kova Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı, iş, kariyer, maddiyat açısından muhteşem ve olumlu gelişmeler getiriyor Sevgili Kovalar. Statünüzün yükselmesi mümkün görünüyor. Sabah saatlerinde çocuklarınızla ortak bir noktada buluşmak pek mümkün olmayabilir. Harcamalarınızı dikkatle yapınız. Akşam saatlerinde ise evinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ancak elinizdeki imkanları da göz önünde bulundurmalısınız.
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