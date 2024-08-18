Kova Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
Gecenin ilk saatleriyle burcunuza geçen Ay, kendinizde neleri değiştirmek istediğiniz konusunda derin duygulara dalmanıza sebebiyet verebilir. Güç kazanma arzusu, kin ve öfke gibi düşüncelere yenilmemelisiniz Sevgili Kovalar. Merkür ile Uranüs arasında meydana gelen sert açı bugün gerçekleşiyor. Önünüzdeki 3 gün boyunca, eşinizle geçmiş mevzuları açmamak, tartışma enerjisine girmemek faydanıza olabilir. Aile hayatınızda huzuru korumalısınız. Emlak alım-satımında acele etmemelisiniz. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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