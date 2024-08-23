Kova Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)
Aşk ilişkinizde duygularınızı açıklamak için tüm gücünüzü topluyorsunuz Sevgili Kovalar. Yatırım konusunda yapılan görüşmeler cesaretinizi yerine getirecek. İkili ilişkilerde sorunlarınızı çözmeniz için harika bir gün. Harcamalarınızda aşırıya kaçma eğilimi içinde olabilirsiniz. 15:44’ten itibaren Ay boşluk enerjisinde olacağından, iletişim konusunda bazı sorunlar ve engellerle karşılaşabilirsiniz.
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