RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Aşk hayatınızda anlaşmanın zor olduğu gergin bir sabaha uyanmış olabilirsiniz. Çocuklarla anlaşmak zor olabilir. Sabırlı ve sakin olun. 10:13-11:47 arasında boşlukta olan Ay, önemli girişimlerde bulunmamanızı söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, çalışma hayatınızda verimli zamanlar getiriyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla, özellikle maddi olarak yanılgılara açık bir zamandasınız. Dolandırıcılara dikkat.

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