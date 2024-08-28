Kova Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Aşk hayatınızda anlaşmanın zor olduğu gergin bir sabaha uyanmış olabilirsiniz. Çocuklarla anlaşmak zor olabilir. Sabırlı ve sakin olun. 10:13-11:47 arasında boşlukta olan Ay, önemli girişimlerde bulunmamanızı söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, çalışma hayatınızda verimli zamanlar getiriyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla, özellikle maddi olarak yanılgılara açık bir zamandasınız. Dolandırıcılara dikkat.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]