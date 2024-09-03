Kova Burcu (3 Eylül 2024 Salı)
Yeniay günündesiniz Sevgili Kovalar. 04:55’te gerçekleşen Yeniay, maddi gelir-gider dengeniz, miras, kredi ve sırlar evinizde gerçekleşiyor. Gelirlerinizi artırmak için yeni kaynaklar elde etme imkanı bulabilirsiniz. Beklenen paralarda gecikmeler yaşanması olası. Bu durumda, gelirlerinizi iyi değerlendirme yönünde hazır mısınız? Hazır olup olmadığınızı kendinize sormanız gerekiyor. Korkularınızın üzerine gidip onları yenebilirsiniz.
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