RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Yeni bir iş hayatına atılmak veya iş başvurusunda bulunmak için Mars ve Satürn Gezegenleri muhteşem açılarıyla sizi destekliyor Sevgili Kovalar. +-3 gün boyunca başarılı projeler üretip, göz doldurabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kendinize güvenmeli, yeteneklerinizi ortaya koymalısınız. Ay ise Başak Burcunda hislerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor.

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