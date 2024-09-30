Kova Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Yeni bir iş hayatına atılmak veya iş başvurusunda bulunmak için Mars ve Satürn Gezegenleri muhteşem açılarıyla sizi destekliyor Sevgili Kovalar. +-3 gün boyunca başarılı projeler üretip, göz doldurabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kendinize güvenmeli, yeteneklerinizi ortaya koymalısınız. Ay ise Başak Burcunda hislerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor.
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