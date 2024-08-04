Kova Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Karşıt evinizde gerçekleşen Yeniay, yeni bir eş adayı, arkadaş veya iş ortağının hayatınıza girmesine olanak sağlıyor Sevgili Kovalar. İlişkisi olanlar için bir üst seviyeye geçme zamanıdır. Davetlere katılmaktan çekinmemeli, gelen teklifleri değerlendirmelisiniz. Yeni bir iş anlaşması imzalamak, size uzun vadede kalıcı sonuçlar getirebilir. Cesaret ve özgüvenle, istekleriniz için, belki de o ilk hamleyi siz yapmalısınız.

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