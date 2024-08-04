Kova Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Karşıt evinizde gerçekleşen Yeniay, yeni bir eş adayı, arkadaş veya iş ortağının hayatınıza girmesine olanak sağlıyor Sevgili Kovalar. İlişkisi olanlar için bir üst seviyeye geçme zamanıdır. Davetlere katılmaktan çekinmemeli, gelen teklifleri değerlendirmelisiniz. Yeni bir iş anlaşması imzalamak, size uzun vadede kalıcı sonuçlar getirebilir. Cesaret ve özgüvenle, istekleriniz için, belki de o ilk hamleyi siz yapmalısınız.
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com