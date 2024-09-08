RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)

Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca, beklenen gelirlerde aksamalar ve engeller yaşanabileceğini söylüyor Sevgili Kovalar. Gelir gider dengesinin şaştığını düşünebilirsiniz. Özgüvenle ilgili sorunlarınız varsa aşmanız gerekecektir. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Saygın ve yaş almış kişilerin tavsiyeleri, sorunları çözmede ve özgüven tazelemekte destekleyici olacaktır.

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