Kova Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, ortak gelirlerinize dikkatinizi vermenizi istiyor Sevgili Kovalar. Kazançlarınızı artırmak için bolca fikir üretebilir, görüşmeler yapabilirsiniz. Sizden saklanan sırları öğrenmek için iyi bir süreç. Günün genel havasını yansıtan Ay 20:26’ya kadar Akrep Burcunda iş ve aile hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler getirebilir. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, sosyalleşmek ön planda olmaya başlıyor.
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