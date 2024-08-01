Oğlak Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Yoğun geçen birkaç günün ardından sabah 06:21 itibarıyla artık dinlenmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz Sevgili Oğlaklar. Partnerinizden gelecek teklifle seyahate çıkmak, iyi bir fikir olabilir. Öğlen saatleri, yurtdışıyla ilgili veya uzak akrabalardan gelen haberler keyfinizi yerine getirebilir. Yayıncılıkla uğraşanlar veya yüksek öğretimde olanlar için de gelecek olumlu haberler mutluluğa sebebiyet verebilir.
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