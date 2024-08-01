Oğlak Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Yoğun geçen birkaç günün ardından sabah 06:21 itibarıyla artık dinlenmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz Sevgili Oğlaklar. Partnerinizden gelecek teklifle seyahate çıkmak, iyi bir fikir olabilir. Öğlen saatleri, yurtdışıyla ilgili veya uzak akrabalardan gelen haberler keyfinizi yerine getirebilir. Yayıncılıkla uğraşanlar veya yüksek öğretimde olanlar için de gelecek olumlu haberler mutluluğa sebebiyet verebilir.

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