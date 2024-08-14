Oğlak Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız alanında Mars ve Jüpiter kavuşumu bugün gerçekleşiyor Sevgili Oğlaklar. 10 gün boyunca şans ve ilham dolu olabilirsiniz. Başarılarınızla konuşulabilirsiniz. Aynı zamanda bugün için, iş arkadaşlarınızla çekişme içine girmemeli, sakin kalmaya çalışmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmeli, kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Özellikle, eller, ayaklar ve sinir sisteminiz sağlıkta öne çıkabilir.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com