RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Oğlak Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Takip Et

Oğlak Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız alanında Mars ve Jüpiter kavuşumu bugün gerçekleşiyor Sevgili Oğlaklar. 10 gün boyunca şans ve ilham dolu olabilirsiniz. Başarılarınızla konuşulabilirsiniz. Aynı zamanda bugün için, iş arkadaşlarınızla çekişme içine girmemeli, sakin kalmaya çalışmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmeli, kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Özellikle, eller, ayaklar ve sinir sisteminiz sağlıkta öne çıkabilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com