RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

Burcunuzda bulunan Ay, olumlu açılarıyla şans dağıtıyor olacak Sevgili Oğlaklar. Sorumluluklarınızı aksatmadan var gücünüzle çalışmak isteyebilirsiniz. Ardından alacağınız güzel haberler, çalışmalarınızın karşılığını size sunuyor olacak. Eğitim ve hukuki işlerde olumlu haberler ufkunuzu açabilir. Akşam saatleriyle beraber, yakın çevrenize kendinizi açabilir, söylemlerinizle onları etkileyebilirsiniz.

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