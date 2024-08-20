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Oğlak Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)

Dolunayın sert etkileri bugün de devam ediyor Sevgili Oğlaklar. Her konuda temkinli olun. Sağduyunuzu bir tavır içinde olmalısınız. Ağustos ayının bir diğer sert etkisi olan Jüpiter ve Satürn arasındaki görünüm bugün gerçekleşiyor. 10 gün boyunca etkili bu görünümle iş ortamınızda çalışma sisteminizin değişmesi gerektiğini gösteren sorunlar çıkabilir ve bu durumları değiştirmek için türlü engellerle karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatta alışkanlıklarınızı değiştirmeniz faydanıza olabilir. Ay ise Balık burcuna geçerek iletişiminizi artırıyor. Kısa yolculuklar gündem yaratabilir.

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