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Oğlak Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

Öğlen saatlerine kadar Boğa Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, keyifli aktiviteler içinde olacağınızı söylüyor Sevgili Oğlaklar. Aklınızdan geçenler gerçek olabilir. Hobilerle ilgilenmek için güzel bir gün. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay, çalışma hayatınızla ilgili yeni kararlar alabileceğiniz söylüyor. Sağlığınız ön plana çıkabilir. Şifa bulabilirsiniz. 15:43 te ise Terazi Burcuna geçen Güneş ise bir ay boyunca kariyer hayatınızı ön plana çıkarıyor olacak. Başarı elde edebilirsiniz. Keyifli bir Pazar geçirmenizi dilerim.

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