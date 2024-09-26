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Oğlak Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Eş, ortak veya birlikte iş yaptığınız insanlar alanında seyahatini sürdüren Ay, ilişkinizde duygusal bir tutum içinde olacağınızı söylüyor Sevgili Oğlaklar. Karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğiniz olabilir. Duygusal olarak sömürülmelere açıksınız. Akşam saatlerinde ise hayalini kurduğunuz ilişki veya ortaklık fırsatı karşınıza çıkabilir. Aklınızdan geçenler gerçeğe dönüşebilir. Maneviyatınızı yüksek tutmanız gereken saatler. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor.

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