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Oğlak Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışır bir gün Sevgili Oğlaklar. Merkür artık düzeliyor. Gelir-gider dengenizde aksaklıklar, unutulan borçlar bir son bulabilir. Kuşkular, korkular, vesveseler bitebilir. 18:14 ile 20:10 arasında boşlukta bulunan Ay, her konuda ilerleme kaydetmenizi engelleyebilir. Önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmeyiniz. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay, gelirlerinizi artırmanıza olanak sağlıyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton olumlu açısı ile 5 gün boyunca kariyer hayatınızda başarıların sonucunda gelecek gelirleri işaret ediyor. Yeni aşklar başlayabilir.

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