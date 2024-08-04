Oğlak Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Ortak kazançlar, miras ve sırlar evinizde gerçekleşen Yeniay, yeni kazanç yolları sunuyor olacak Sevgili Oğlaklar. Hiç aklınıza gelmeyen bir gayrimenkulden sağlanan gelir, ya da miras konularında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan sizden saklanan sırları öğrenmek, hayat yolunda, cesaretle yeni başlangıçlar yapmanız için motivasyon dolu olmanızı sağlayacaktır. Yeni iş imkanları ve başarılar kapıda.

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