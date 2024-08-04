Oğlak Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ortak kazançlar, miras ve sırlar evinizde gerçekleşen Yeniay, yeni kazanç yolları sunuyor olacak Sevgili Oğlaklar. Hiç aklınıza gelmeyen bir gayrimenkulden sağlanan gelir, ya da miras konularında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan sizden saklanan sırları öğrenmek, hayat yolunda, cesaretle yeni başlangıçlar yapmanız için motivasyon dolu olmanızı sağlayacaktır. Yeni iş imkanları ve başarılar kapıda.
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com