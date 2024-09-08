Oğlak Burcu (8 Eylül 2024 Pazar)
Güneş ve Satürn karşıt açısı 5 gün boyunca, hukuk işleri veya seyahat konularında engeller çıkarabilir Sevgili Oğlaklar. Kardeşler ve yakın çevrenizin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aracınız varsa bakımlarını ihmal etmemelisiniz. Neyse ki Ay, bugün biraz olsun havayı yumuşatıyor. Dostlarınızdan olan, otoriter ve saygın kişilerin tavsiyelerine kulak vermek sorunlarınızı aşmanıza yardımcı olabilir.
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