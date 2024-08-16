Terazi Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk, eğitim konularında beklentilerinizi karşılamak üzere tüm gücünüzü ortaya koymak isterken sert bir duvar karşınıza çıkabilir Sevgili Teraziler. Önünüzdeki 10 gün boyunca iş hayatında üstlendiğiniz sorumluluklar veya sağlık konuları ilerlemenizi zorlaştırabilir. Yolculuklarda kurallara uymalısınız. Oğlak burcunda seyreden Ay-Venüs olumlu açısıyla ev hayatında huzuru sağlayabilirsiniz. Aile büyüklerinizle iletişimin arttığı bir gün.
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